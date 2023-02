Feuerwehr Bremerhaven

FW Bremerhaven: Feuerwehr-Eishockey-Liga Nord am Freitag in der Eisarena Bremerhaven

Eintritt frei

Bremerhaven (ots)

Die Fischtown Firefighter aus Bremerhaven spielen diesen Freitag (17. Februar 2023) gegen das Wolfsrudel aus Wolfsburg. Das Heimspiel der Sportgemeinschaft der Feuerwehr Bremerhaven gegen die Mannschaft der Feuerwehr Wolfsburg findet um 20 Uhr in der Eisarena Bremerhaven statt. Der Eintritt ist frei und findet über den Seiteneingang der Eisarena statt.

Bereits seit 2015 spielt die Bremerhavener Eishockeymannschaft in der eigens für die Berufsfeuerwehren gegründeten Feuerwehr-Eishockey-Liga Nord gegen Mannschaften anderer Feuerwehren. Hierfür trainieren die Fischtown Firefighter jeden Donnerstagabend in der Eisarena Bremerhaven. Freitag bekommen die Zuschauerinnen und Zuschauer auch die neuen Trikots der Fischtown Firefighter erstmalig in einem Heimspiel zu sehen.

Original-Content von: Feuerwehr Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell