FW Bremerhaven: Zwei Schwerverletzte durch Verkehrsunfall auf Autobahn

Bremerhaven (ots) - Die Feuerwehr Bremerhaven wurde am heutigen Abend um 19:42Uhr zu einem Kellerbrand in die Bürgermeister-Smidt-Str. alarmiert. An der gemeldeten Adresse hatte sich Unrat in einem Kellerlichtschacht entzündet und für eine leichte Rauchbelästigung im Kellerbereich gesorgt. Das Feuer wurde umgehend gelöscht. Keine Personen wurden verletzt. Die ...

mehr