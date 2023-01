Feuerwehr Bremerhaven

FW Bremerhaven: gemeldeter Kellerbrand in der Bürgermeister-Smidt-Str.

Bremerhaven (ots)

Die Feuerwehr Bremerhaven wurde am heutigen Abend um 19:42Uhr zu einem Kellerbrand in die Bürgermeister-Smidt-Str. alarmiert. An der gemeldeten Adresse hatte sich Unrat in einem Kellerlichtschacht entzündet und für eine leichte Rauchbelästigung im Kellerbereich gesorgt. Das Feuer wurde umgehend gelöscht. Keine Personen wurden verletzt. Die Feuerwehr war mit 25 Einsatzkräften an der Einsatzstelle im Einsatz. Für die Dauer des Einsatzes musste die Bürgermeister-Smidt-Str. kurzzeitig voll gesperrt werden.

Kürzel: TIM

