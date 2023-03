Feuerwehr Bremerhaven

FW Bremerhaven: Gartenlaubenbrand im Ortsteil Eckernfeld

Bremerhaven (ots)

Um 15:00 Uhr gingen mehrere Anrufe bei der Feuerwehr- und Rettungsleitstelle in Bremerhaven ein um ein Feuer in einem Kleingartengebiet zu melden. Die alarmierten Einsatzkräfte des ersten Löschzuges der Berufsfeuerwehr konnten schon auf der Anfahrt die schwarze Rauchsäule sehen. Beim Eintreffen an der Einsatzstelle stand die ca. 5x5m große Gartenlaube im Vollbrand. Durch den umgehend eingeleiteten Löschangriff konnte eine Brandausbreitung auf eine benachbarte Laube unterbrochen werden. Menschen sind durch das Feuer nicht zu schaden gekommen, über die Höhe des Sachschadens und die Brandursache kann zu diesem Zeitpunkt keine Aussage getroffen werden. Die Nachlöscharbeiten werden in kürze abgeschlossen.

