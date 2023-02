Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Rettungsdienst angegriffen - Widerstand geleistet

Neustadt/Weinstraße

Am Freitagabend (03.02.2023), gegen 22:00 Uhr, kam es zu einem Polizeieinsatz in der Branchweilerhofstraße. Ein 50-jähriger Neustadter hatte zuvor in seiner Wohnung randaliert und sich hierbei Verletzungen zugezogen. Durch eine alarmierte Rettungsdienstbesatzung sollte der Mann versorgt werden, bei dem Versuch schlug er einer Rettungskraft jedoch unvermittelt mit der Faust ins Gesicht. Bei Eintreffen der Polizeikräfte zeigte sich der Mann immer noch hochaggressiv, sodass ihm der Einsatz des Distanzelektroimpulsgerätes angedroht wurde. Da auch dies wenig Eindruck hinterließ, musste der Neustadter durch die Polizeikräfte gefesselt werden. Gegen die Fesselung leistete er erheblichen Widerstand und trat einem Polizeibeamten in den Bauch. Auch nach der Fesselung konnte der Neustadter nicht beruhigt werden und befand sich in einem psychischen Ausnahmezustand, aufgrund dessen er in eine umliegende Fachklinik gebracht wurde.

Immer wieder werden Rettungs- und Polizeikräfte Opfer von Gewalt. Die Taten reichen von Beleidigungen, über Drohungen, anspucken bis hin zu körperlichen Angriffen. Die Polizei duldet keine Gewalt. Nicht gegen Bürgerinnen und Bürger und nicht gegen Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte. Jedwede Gewaltanwendung wird strafrechtlich verfolgt! Bei einer Widerstandhandlung drohen dem Täter bis zu drei Jahre Freiheitsstrafe oder eine Geldstrafe.

