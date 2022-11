POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden auf der Autobahn 1 im Bereich der Gemeinde Harpstedt

Delmenhorst (ots) - Am Donnerstag, 10. November 2022, ist es an der Sager Straße in der Gemeinde Großenkneten zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen. Zwischen 21:00 und 22:00 Uhr befuhr eine 25-jährige Frau aus Oldenburg mit einem gelben Kleinwagen die Sager Straße in Richtung Wardenburg. Zwischen der ...

mehr