Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Schwerer Verkehrsunfall auf der B212 in Nordenham +++ Zwei verletzte Personen und hoher Sachschaden

Delmenhorst (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der B212 in Nordenham sind am Sonntag, 13. November 2022, 13:40 Uhr, zwei Frauen verletzt worden. Es entstand hoher Sachschaden.

Eine 44-jährige Frau aus dem Kreis Ostholstein befuhr mit einem Mercedes mit Anhänger die Bundesstraße in Richtung Brake. Kurz nach dem Passieren der Großensieler Straße geriet sie mit ihrem Gespann in den Gegenverkehr und kollidierte dort frontal mit dem Opel einer 25-Jährigen aus Ovelgönne. Der Pkw der 25-Jährigen kam im Anschluss von der Fahrbahn ab und auf dem Dach in einem Graben zum Stillstand.

Die 44-Jährige erlitt leichte, die 25-Jährige schwere Verletzungen. Beide wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gefahren.

An den Pkw und dem Anhänger entstanden erhebliche Schäden in Höhe von ungefähr 30.000 Euro.

