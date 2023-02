Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Polizeiautobahnstation Ruchheim - Brandstiftung Toilettenhaus A61 - Zeugenaufruf

Flomersheim (ots)

Am 03.02.2023, um 08.30 Uhr, wurde die Polizeiautobahnstation Ruchheim darüber in Kenntnis gesetzt, dass es im Toilettenpavillon auf dem Parkplatz "Auf dem Hirschen" an der A61 in Gemarkung Flomersheim brennt.

Am Brandort wurde festgestellt, dass bisher unbekannter Täter das Toilettenpapier in der Halterung angezündet hat. Da der Brand sehr schnell bemerkt wurde und die Halterung aus Metall ist, entstand lediglich Rußanhaftungen aber kein Brandschaden. Die Polizeiautobahnstation bittet um Zeugenhinweise: Wer hat heute Morgen, um 8.30 Uhr, Personen gesehen, die das Toilettenhaus betreten haben. Sachdienliche Hinweise bitte telefonisch unter Telefon: 06237/933-0 oder per Email an pastruchheim@polizei.rlp.de.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell