POL-PDNW: Polizeiinspektion Neustadt übergibt Spendenscheck an den Förderverein der NS-Gedenkstätte

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am vergangenen Freitag den 27.01.2023 konnte die Polizeiinspektion Neustadt einen symbolischen Scheck über 550 EUR an die Verantwortlichen des Fördervereins der Neustadter NS-Gedenkstätte im Hornbach-Quartier übergeben.

Seit vielen Jahren organisiert der Leiter des Gemeinsamen Sachgebiets Jugend der Polizeiinspektion Neustadt, PHK Stefan Wagner, jährlich eine Spendensammlung, welche sich zum großen Teil aus durch von den Kolleginnen und Kollegen unserer Dienststelle gespendeten Pfandflaschen zusammensetzt. Zusätzlich erfolgt zur Weihnachtszeit immer noch ein gesonderter Spendenaufruf unter Bekanntgabe des diesjährigen Spendenzwecks.

In den vergangenen Jahren wurden beispielsweise das Kinderhospiz Sterntaler in Dudenhofen, die Jugendfeuerwehr Neustadt, der Sozialverein der Polizei oder auch eine in Mayschoss (Ahrtal) durch die Flut stark betroffene Kollegenfamilie mit Beträgen zwischen 350 und 900 Euro bedacht. In diesem Jahr sollte der Erlös an die Gedenkstätte für NS-Opfer im Quartier Hornbach in Neustadt gehen.

Die Gedenkstätte wurde von einem Förderverein auf dem Gelände der ehemaligen Turenne Kaserne - dem heutigen Hornbach-Quartier - im dortigen ehemaligen Gefängnisgebäude eingerichtet und erinnert seit 2013 an die frühen Opfer der Nationalsozialisten unmittelbar nach der sogenannten Machtergreifung von 1933.

Wir haben uns zusammen mit dem Vorstand des Vereins bewusste für die Spendenübergabe am 27.01. entschieden - dem Tag der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz im Jahre 1945, so Polizeidirektorin Katja Weickert, Leiterin der Polizeiinspektion Neustadt. Mit der Übergabe des Spendenbetrags an den Förderverein möchten wir ausdrücklich die Arbeit des Vereins zur Aufrechterhaltung des Gedenkens an einen Teil unserer Geschichte unterstützen. Wir werden in den kommenden Monaten gerade mit unseren jungen Kolleginnen und Kollegen die Gedenkstätte für eine Informationsveranstaltung besuchen. Gerade in der aktuellen Zeit sind uns als Polizei Rechtsstaatlichkeit und die Achtung der Werte unseres Grundgesetzes besonders wichtig.

