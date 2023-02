Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Unfallflucht auf Supermarktparkplatz

Hettenleidelheim (ots)

Innerhalb kurzer Zeit, etwa zwischen 21:10 Uhr und 21:15 Uhr, wurde gestern (02.02.2023) ein Pkw Volvo auf dem REWE-Parkplatz durch ein anderes Fahrzeug beschädigt. Der Volvo wurde unbeschädigt vorwärts in einer Parklücke eingeparkt. Als dessen Fahrer nach dem kurzen Einkauf zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, fand er eine Beschädigung an der Heckstoßstange vor. Ausweislich des Schadensbilds wurde die Beschädigung mit einem anderen Fahrzeug verursacht. Hinweise zu diesem anderen Fahrzeug liegen nicht vor. Mögliche Unfallzeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Grünstadt (06359/9312-0) in Verbindung zu setzen.

