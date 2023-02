POL-PDNW: Sachbeschädigung an Sparkasse in Lambrecht aufgeklärt

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

In der Nacht vom 30.01. auf den 31.01. wurden an der Sparkasse in Lambrecht eine Scheibe eingeschlagen und weitere Fenster erheblich beschädigt. Zudem wurden bei der nahegelegenen Volksbank ebenfalls mehrere Scheiben beschädigt. Der Gesamtschaden liegt bei mehreren tausend Euro. Im Rahmen der intensiven Ermittlungen der Polizei Neustadt konnten in einem ersten Schritt die Beschädigungen an der Sparkasse einem 37-jährigen aus Lambrecht, welcher bereits mit gleichgelagerten Delikten erheblich in Erscheinung getreten ist, nachgewiesen werden. Die Ermittlungen in Bezug auf die Beschädigungen zum Nachteil der Volksbank dauern derzeit noch an, wobei ein Tatzusammenhang durchaus wahrscheinlich erscheint. Alle Strafanzeigen werden umgehend nach Abschluss der Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Frankenthal übersandt.

