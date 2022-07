Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Erst Schlüssel, dann Auto geklaut

Kaiserslautern (ots)

Zuerst den Autoschlüssel und dann das dazugehörige Auto haben Einbrecher in der Nacht zu Donnerstag in der Rudolf-Breitscheid-Straße gestohlen. Die Unbekannten waren in eine Gaststätte eingestiegen, hatten dort Bargeld aus einer Geldbörse, den Autoschlüssel sowie ein Tablet an sich genommen. Mit ihrer Beute verließen sie das Lokal und konnten mit dem geklauten Autoschlüssel auch das vor dem Haus geparkte Fahrzeug mitnehmen. Es handelt sich um einen Mazda 6 mit dem Kennzeichen KL - K 1492.

Die Tatzeit liegt zwischen Mittwochabend, 23.50 Uhr, und Donnerstagmorgen, 5.30 Uhr. Zeugen, denen in diesem Zeitraum verdächtige Personen in der Rudolf-Breitscheid-Straße aufgefallen sind, oder die den gestohlenen Mazda seitdem irgendwo gesehen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 - 2620 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen. |cri

