Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Verkehrsunfall auf der L434

Bild-Infos

Download

Hessisch Oldendorf (ots)

Am 30.07.2021, gegen 07:55 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall auf der L434 zwischen Hessisch Oldendorf und Fuhlen, im Bereich der Überführung über die B83. Der 46-Jährige Fahrer aus Zahna (Sachsen-Anhalt) befuhr mit seinem VW Caddy die L434 in Richtung Fuhlen und kommt dabei nach links auf die Gegenfahrspur, wo er mit der Schutzplanke am linken Fahrbahnrand kollidiert. Von dort schleudert er zurück nach rechts, kollidiert dabei mit dem entgegenkommenden Seat Ibiza einer 22-jährigen Frau aus Rinteln und prallt anschließend in die Schutzplanke am rechten Fahrbahnrand. Die 22-Jährige wurde durch den Unfall leicht verletzt und vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht. Der 46-Jährige verletzte sich nach ersten Erkenntnissen nicht durch den Unfall, allerdings musste er aufgrund einer bestehenden Erkrankung ebenfalls in ein Krankenhaus verbracht werden. Der entstandene Sachschaden wird vorläufig auf ca. 15.000EUR geschätzt. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die L434 gesperrt werden. Da der Verdacht besteht, dass der 46-Jährige den Unfall aufgrund von Krankheit verursacht hat, wurde gegen den Mann ein Strafverfahren wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs infolge von körperlichen Mängeln eingeleitet. Die Ermittlungen hierzu dauern noch an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell