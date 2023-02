Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Grünstadt-Asselheim: Alkoholisierte Fahrzeugführerin fährt Schlangenlinien und gerät mehrfach in den Gegenverkehr

Grünstadt (ots)

Am Freitag wurde der Polizeiinspektion Grünstadt gegen 17:30 Uhr eine 38-Jährige Fahrzeugführerin eines hochwertigen PKWs gemeldet, welche die B271 in Schlangenlinien befahren würde. Die Fahrerin des PKWs sei mehrmals von der Straße nach rechts in den Grünstreifen sowie nach links in den Gegenverkehr abgekommen, wodurch andere Verkehrsteilnehmer gefährdet worden wären. In Asselheim konnte die 38-Jährige Fahrzeugführerin durch die Polizei kontrolliert werden. Am Fahrzeug waren mehrere Unfallschäden zu erkennen. Da die Fahrzeugführerin augenscheinlich alkoholisiert war, wurde sie zwecks Blutentnahme zur Dienststelle verbracht. Gegen die Dame wurde ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet. Der Führerschein wurde durch die Beamten beschlagnahmt. Die Ermittlungen zu den genauen Unfallörtlichkeiten dauern noch an. Durch die Fahrerin gefährdete Personen sowie weitere Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer: 06359-93120 oder per E-Mail: pigruenstadt@polizei.rlp.de mit der Polizeiinspektion Grünstadt in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell