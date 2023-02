Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Grünstadt - Zwei Einfamilienhäuser, ein Carport sowie drei Pkw durch Brand beschädigt

Bild-Infos

Download

Grünstadt (ots)

Am Freitag, den 03.02.2023, gegen 13:30 Uhr, kam es zu einem Brand im Bereich zweier Einfamilienhäuser in der Straße Taubengartenhohl in Grünstadt. Hierbei stand ein Carport sowie zwei darunter stehende Pkw in Flammen. Auch die Hausfassade des Anwesens, des Nachbaranwesens sowie ein am Nachbaranwesen abgestellter Pkw wurden durch das Feuer beschädigt. Glücklicherweise konnte der Brand durch die Feuerwehr schnell gelöscht werden, sodass Schlimmeres verhindert werden konnte. Die genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest. Personen kamen nicht zu Schaden. Zum jetzigen Zeitpunkt dürfte von einem technischen Defekt an einem der abgebrannten Fahrzeuge auszugehen sein. Weitere Ermittlungen bezüglich der genauen Brandursache erfolgen durch die Kriminalinspektion Neustadt.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell