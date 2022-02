Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Zeugen gesucht nach Unfallflucht in der Von-Kieffer-Straße

Ludwigshafen (ots)

Am 08.02.2022, gegen 01:15 Uhr, fuhr ein Unbekannter auf der Von-Kieffer-Straße von der Maudacher Straße kommend in Richtung Wöllner Kreisel. Aus bisher ungeklärter Ursache kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr eine durch Randsteine abgegrenzte Grünfläche und kollidierte mit einem auf der dortigen Parkfläche abgestellten Audi. Der Audi wurde durch den Zusammenstoß nach links auf einen Grünstreifen und dort gegen einen Baum geschoben. Es entstand ein Schaden am Audi von etwa 15.000 Euro. Der unbekannte Autofahrer flüchtete vom Unfallort. Nach derzeitigen Ermittlungen dürfte es sich bei dem Verursacherfahrzeug um einen Smart Typ "forfour" in der Farbkombination dunkelblau-metallic/silber handeln.

Wer etwas gesehen hat und Angaben zu dem Unfallauto (Smart Typ "forfour") und dem Fahrer oder der Fahrerin geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de zu melden.

