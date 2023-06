Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 09.06.2023 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Tauberbischofsheim: Zwei Leichtverletzte nach Unfall

Ein Mercedes und ein Opel Corsa kollidierten am Donnerstagnachmittag in Tauberbischofsheim. Der 61-jährige Fahrer des Daimlers war gegen 16 Uhr auf der Landesstraße 578 in Richtung Großrinderfeld unterwegs. Beim Versuch zu wenden, übersah er vermutlich einen 30-Jährigen mit seinem Opel, der ebenfalls in Richtung Großrinderfeld unterwegs war. Durch die Kollision wurden die beiden Insassen im Opel leicht verletzt und es entstand Sachschaden von rund 6.000 Euro.

Königheim: Frau stürzt mit Pedelec

Schwere Verletzungen erlitt eine 69-Jährige am Donnerstag, als sie mit ihrem Pedelec stürzte. Die Frau fuhr gegen 13.20 Uhr gemeinsam mit ihrer Tochter auf dem Fahrradweg in Richtung Königheim. Als sie sich umschaute, verdrehte sich ihr Lenkrad und sie fiel zu Boden. Die 69-Jährige wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Am Fahrrad entstand kein Sachschaden.

