Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Unfall unter Alkoholeinwirkung ++ Auffahrunfall in der Poststraße ++ Straßenbäume mutwillig beschädigt ++ Nach handgreiflichem Streit am Ostersonntag - Polizei sucht Zeugen ++

Rotenburg (ots)

Unfall unter Alkoholeinwirkung

Gnarrenburg. Mit 1,25 Promille hat ein 26-jähriger Autofahrer am Montagabend in der Straße Am Kanal einen Verkehrsunfall verursacht. Nach Angaben von Zeugen sei der Mann gegen 22.30 Uhr mit seinem Ford mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Karlshöfen unterwegs gewesen, als das Fahrzeug in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abkam. Der 26-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu. Er musste eine Blutprobe und auch seinen Führerschein abgeben. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 15.000 Euro.

Auffahrunfall in der Poststraße

Zeven. Bei einem Auffahrunfall in der Poststraße ist eine 34-jährige Autofahrerin am Montagvormittag gegen 10 Uhr verletzt worden. Ein 67-jähriger Autofahrer hatte nach eigenen Angaben zu spät bemerkt, dass die Frau vor ihm mit ihrem Volvo-SUV verkehrsbedingt halten musste. Er fuhr mit seinem Renault auf den stehenden Geländewagen auf. Die Volvo-Fahrerin wurde mit leichten Verletzungen im Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Straßenbäume mutwillig beschädigt - Polizei bittet um Hinweise

Tarmstedt. Im Verlauf des vergangenen Wochenendes haben Unbekannte an der K 113 (Wilstedter Straße) fünf junge Linden beschädigt. Drei der Bäume wurde abgeknickt, zwei wurden herausgerissen. Die Polizei geht von einem Schaden von mehreren hundert Euro aus und bittet unter Telefon 04283/95518-0 um Hinweise.

Nach handgreiflichem Streit am Ostersonntag - Polizei sucht Zeugen

Rotenburg. Nach einer Körperverletzung, die sich am Abend des Ostersonntags in der Ringstraße ereignet hat, sucht die Polizei nach möglichen Zeugen des Vorfalls. Bei einem lautstarken Streit zwischen einer 36-jährigen Frau und einem 17-jährigen Mann, soll der Jugendliche der Frau mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Eine Streifenbesatzung konnten den jungen Mann in Tatortnähe aufgreifen. Nun bitten die Beamten Anwohner oder Passanten, die Zeugen der Tat geworden sind, sich unter Telefon 04261/947-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell