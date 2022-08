POL-MG: Nach Körperverletzung und Widerstand: Betrunkene aus Altstadt landen im Polizeigewahrsam

Mönchengladbach (ots) - Zwei Männer haben am Freitagabend, 26. August, einen Raub auf einen Kiosk an der Lüpertzender Straße in Gladbach verübt. Dabei haben sie Pfefferspray gegen zwei Kiosk-Mitarbeiter (43 und 49) eingesetzt und eine dreistellige Bargeldsumme erbeutet. Einen der beiden Täter, einen 20-jährigen Mann, hat die Polizei noch am Abend im Rahmen der Fahndung gestellt, der zweite, noch unbekannte Täter, ...

