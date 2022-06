LPI-SHL: Unfallzeugen geucht

Suhl (ots) - Bislang unbekannte Täter brachen in der Zeit von Mittwoch, 19:00 Uhr, bis Donnerstag, 14:15 Uhr, in ein Gartenhaus "Am Schwarzen Wasser" in Suhl ein. Die Langfinger nahmen diverse Gartengeräte und -zubehör an sich. Die Höhe des Entwendungsschadens muss noch ermittelt werden. Zeugen, die verdächtige Personen zur Tatzeit am Tatort beobachtet haben, werden gebeten, sich telefonisch unter der Rufnummer 03681 369-0 zu melden. Rückfragen bitte an: Thüringer ...

