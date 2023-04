Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Polizei beschlagnahmt Sportwagen nach verbotenem Autorennen ++ Auto beim Osterfeuer zerkratzt - Polizei bittet um Hinweise ++ 13-jährige Radfahrerin bei Unfall verletzt ++

Rotenburg (ots)

Polizei beschlagnahmt Sportwagen nach verbotenem Autorennen

Rotenburg. Nach einem mutmaßlichen, verbotenen Autorennen haben Beamte der Rotenburger Polizei am Donnerstagvormittag den hochmotorisierten Sportwagen eines der beiden beteiligten Fahrzeugführer beschlagnahmt. Nach Angaben von Zeugen soll es am Freitag, den 24. März 2023 gegen 23.30 Uhr auf der Bundesstraße 75 zwischen Rotenburg und Sottrum zu der gefährlichen Fahrt gekommen sein. Dabei seien die beteiligten Fahrzeuge kurz vor Hassendorf mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in einer Überholverbotszone an den beiden Zeugen in Richtung Sottrum vorbeigerast. Von einem der beteiligten Fahrzeuge konnte das Kennzeichen abgelesen und das Fabrikat erkannt werden. Die Ermittlungen führten die Polizei in die Kreisstadt. Mit einem richterlichen Beschluss des Amtsgerichts Verden erschienen die Beamten bei dem erstaunten Halter des markanten, weißen Audi und ließen seinen Wagen auf ein Abschleppfahrzeug aufladen. Der Sportwagen könnte in dem folgenden Strafverfahren wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens eingezogen werden. "Wir werden künftig in vergleichbaren Fällen Fahrzeuge, die an verbotenen Kraftfahrzeugrennen beteiligt sind, unabhängig von den Eigentumsverhältnissen an Ort und Stelle sicherstellen", kündigt Polizeihauptkommissar Donhöfner ein konsequentes Einschreiten der Polizei an. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei weitere Zeugen, die an diesem Abend von den beiden Fahrzeugen überholt oder möglicherweise gefährdet wurden oder Angaben zu dem noch unbekannten, anderen Fahrzeug machen können, sich unter Telefon 04261/947-0 zu melden.

Auto beim Osterfeuer zerkratzt - Polizei bittet um Hinweise

Tiste. Am vergangenen Wochenende ist ein Auto auf dem Parkplatz gegenüber des Tister Osterfeuers mutwillig beschädigt worden. Der graue Audi TT war dort zwischen 22 Uhr abends und etwa 2 Uhr früh abgestellt worden. In diesem Zeitraum zerkratzten Unbekannte die Motorhaube und die linke Fahrzeugseite mit einem spitzen Gegenstand. Da sich viele Menschen am Osterfeuer aufgehalten haben, könnte die Tat beobachtet worden sein. Zeugen melden sich bitte unter Telefon 04282/59414-0 bei der Polizeistation in Sittensen.

13-jährige Radfahrerin bei Unfall verletzt

Bremervörde. Bei einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Grüner Weg / Bergstraße ist am Donnerstagmorgen eine 13-jährige Radfahrerin verletzt worden. Das Mädchen hatte gegen 7.45 Uhr die Vorfahrt des von rechts aus der Bergstraße kommenden VW Sharan eines 42-Jährigen missachtet. Durch die Kollision kam die junge Radlerin zu Fall. Sie zog sich leichte Verletzungen zu und musste sich in ärztliche Behandlung begeben. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund fünfhundert Euro.

Scheinwerfer vom BMW gestohlen

Stuckenborstel. Unbekannte haben in der Nacht zum Donnerstag Fahrzeugteile aus einem Pkw ausgebaut und gestohlen. Der schwarze BMW stand auf dem frei zugänglichen Gelände einer Kfz-Werkstatt an der Stuckenborsteler Straße. Mit den B-Xenon-Scheinwerfern verschwanden die Diebe unerkannt. Die Polizei geht von einem Schaden von rund eintausend Euro aus.

Einbruch in Bar

Zeven. In der Nacht zum Donnerstag sind unbekannte Täter in eine Bar an der Straße Hohe Luft eingebrochen. Auf der Rückseite des Hauses hebelten sie ein Fenster auf und stiegen in das Lokal ein. In einem hinteren Raum brachen die Unbekannten zwei Spielgeräte auf. Mit einigem Bargeld machten sie sich aus dem Staub.

Taschendiebe im Discounter

Sittensen. Eine 64-jährige Frau ist am Donnerstagmittag in einem Discounter an der Stader Straße von Taschendieben bestohlen worden. Unbemerkt gelang es den Unbekannten ihre regenbogenfarbene Geldbörse mit der Aufschrift Prada aus einem Beutel zu nehmen. Darin befanden sich neben Bargeld, der Personalausweis, der Führerschein und die Bankkarten der Bestohlenen.

Diebe im Gesundheitszentrum

Bremervörde. Durch eine unverschlossene Tür sind unbekannte Täter in der Nacht zum Donnerstag in das Gesundheitszentrum Iseler Mühle an der Straße Auf dem Iseler eingedrungen. Im Gebäude gingen sie auf Suche nach Beute und fanden etwas Bargeld in einer Portokasse und einer Spendenbox.

