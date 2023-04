Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Polizei schnappt Graffiti-Sprayer - Ein Beamter bei Festnahme verletzt ++ Alkoholfahrt endet am Straßenbaum ++ Unfall auf der Kreuzung - Drei Menschen verletzt ++

Rotenburg (ots)

Polizei schnappt Graffiti-Sprayer - Ein Beamter bei Festnahme verletzt

Bremervörde. Beamte der Bremervörder Polizei haben am frühen Montagmorgen auf dem Gelände der EVB an der Straße Am Bahnhof zwei Graffiti-Sprayer auf frischer Tat erwischt. Ein Mitarbeiter des Unternehmens hatte die beiden jungen Männer gegen 4.40 Uhr beim Besprühen von Waggons beobachtet und die Polizei informiert. Als ein Streifenteam die Verdächtigen ausfindig machen konnte, ergriffen beide sofort die Flucht. Ein 17-Jähriger wurde schnell gefasst. Sein 24-jähriger Komplize leistete jedoch starke Gegenwehr. Durch Schläge und Tritte und durch Besprühen eines Polizeibeamten mit Reizgas gelang ihm zunächst die Flucht. Dabei erlitt ein 28-jähriger Polizeikommissar leichte Verletzungen. Im Zuge der Fahndung konnte die Polizei den Flüchtigen etwas später in einem Zug aufzugreifen. Die beiden Männer müssen sich wegen Sachbeschädigung, der 24-Jährige zudem wegen des Tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte verantworten.

Alkoholfahrt endet am Straßenbaum

Bremervörde. In der Nacht zum Montag ist ein betrunkener Autofahrer auf der Bundesstraße 71 zwischen Bremervörde und Oerel verunglückt. Der 34-jährige Mann war gegen 02.30 Uhr mit seinem VW Golf in Richtung Oerel unterwegs, als er vermutlich alkoholbedingt nach links von der Fahrbahn abkam. Auf dem Grünstreifen kollidierte sein Fahrzeug mit einem Straßenbaum. Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten, dass der Mann unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 1,5 Promille. Der 34-Jährige musste eine Blutprobe und auch seinen Führerschein abgeben. Den eigentlichen Unfallschaden beschreibt die Polizei als gering.

Kleinwagen beschädigt - Polizei bittet um Hinweise

Bremervörde. Unbekannte haben in der Nacht zum Sonntag in der Albertstraße einen Ford Fiesta beschädigt. Der schwarze Kleinwagen war zwischen 23 Uhr und 2 Uhr früh in Höhe des Spielplatzes geparkt. In diesem Zeitraum schlugen die Täter die Scheibe der Beifahrertür ein und beschädigten auch die Frontscheibe und den linken Außenspiegel. Dann stachen sie mit einem spitzen Gegenstand in den rechten Vorderreifen. Ein Portemonnaie mit Bargeld nahmen die Vandalen aber nicht mit. Hinweise erbittet die Bremervörder Polizei unter Telefon 04761/9945-0.

Unfall auf der Kreuzung - Drei Menschen verletzt

Sandbostel. Bei einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich der Kreisstraßen 101 und 148 (Klenkenholzer Straße/Mintenburger Straße) sind am Montagnachmittag drei Menschen verletzt worden. Ein 83-jähriger Autofahrer hatte gegen 17 Uhr in seinem Opel den kreuzenden Audi eines 22-jährigen, vorfahrtberechtigten Autofahrers vermutlich durch Unachtsamkeit zu spät wahrgenommen. Bei der Kollision der beiden Fahrzeuge wurden die Fahrzeugführer und auch die 83-jährige Beifahrerin im Opel leicht verletzt. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 17.000 Euro.

Unglück bei der Kutschfahrt

Gnarrenburg. Am Montagvormittag gegen 11.30 Uhr ist ein 66-jähriger Führer einer Pferdekutsche bei einem Unfall am Bahnübergang an der Ziegeleistraße verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen scheuten die Pferde und überquerten mit der Kutsche die Bahngleise. Dabei fiel der 66-Jährige herunter und zog sich bei dem Sturz leichte Verletzungen zu. Er wurde im Rettungswagen in die OsteMed Klinik gebracht.

Junger Biker verunglückt

Stuckenborstel. Leichte Verletzungen hat sich ein 25-jähriger Biker am Sonntagabend bei einem Verkehrsunfall in der Reeßumer Straße zugezogen. Der junge Mann war gegen 18.30 Uhr mit seiner Kawasaki auf dem Verbindungsweg zwischen Reeßum und Stuckenborstel vermutlich zu schnell unterwegs, als er in einer S-Kurve nach rechts von der Fahrbahn abkam. Im Seitenraum kollidierte er mit zwei Straßenbäumen. Der 25-Jährige kam im Rettungswagen in das Rotenburger Diakonieklinikum. An seinem Motorrad entstand ein Totalschaden.

Polizei stoppt Fahrt ohne Fahrerlaubnis

Wittorf. Ein 39-jähriger Autofahrer ist am Sonntagvormittag in der Molkereistraße ohne Fahrerlaubnis in eine Verkehrskontrolle der Rotenburger Polizei geraten. Den Beamten war der Kia, mit dem der Mann unterwegs, gegen 11 Uhr im Gegenverkehr auf der B 440 aufgefallen. Sie wendeten den Streifenwagen und stoppten den Wagen in der Molkereistraße. Dort stellte sich heraus, dass der 39-Jährige vor zwei Jahren wegen eines Geschwindigkeitsverstoßes ein Fahrverbot erhalten hatte. In der Folge sei er von der Polizei bereits ohne Fahrerlaubnis erwischt worden. Seitdem hatte er sie nicht wieder zurückerlangt. Jetzt muss sich nicht nur der 33-Jährige wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten. Auch gegen die 33-jährige Halterin, die die Fahrt als Beifahrerin zugelassen hatte, wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Unfall im Begegnungsverkehr - Junger Mann verletzt

Scheeßel. Ein 25-jähriger Beifahrer ist am Montagnachmittag bei einem Verkehrsunfall im Vahlder Weg verletzt worden. Ein 29-jähriger Autofahrer hatte gegen 17 Uhr mit seinem Citroen hinter einem am Fahrbahnbahnrand parkenden Wagen halten müssen. Als er hinter dem Fahrzeug ausscherte, achtete er vermutlich nicht auf den entgegenkommenden Audi eines 25-Jährigen. Bei der Kollision der beiden Fahrzeuge entstand ein Sachschaden von rund achttausend Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell