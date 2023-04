Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Zigarettenautomat aufgebrochen ++ Mehrere Diebstähle aus Fahrzeugen ++ Unter Drogeneinfluss gefahren ++ Zwei Radfahrer durch Unfälle verletzt ++ Ohne Versicherungsschutz unterwegs ++

Rotenburg (ots)

Elektrogeräte aus Gartenschuppen gestohlen

Visselhövede. In der Nacht zu Mittwoch sind bisher unbekannte Personen in den Gartenschuppen eines 48-jährigen Mannes, in der Drögenbosteler Straße eingebrochen. Im Inneren wurden Elektrogeräte im Wert von neunhundert Euro entwendet.

Zigarettenautomat aufgebrochen

Bötersen. Unbekannte Personen haben im Zeitraum von Dienstag auf Mittwoch in der Dorfstraße einen Zigarettenautomaten von einer Gebäudewand gerissen. Im Anschluss stahlen sie daraus Zigaretten und Bargeld und entsorgten den Automaten in einem Waldstück. Der dadurch entstandene Schaden kann derzeit nicht beziffert werden.

Mehrere Diebstähle aus Fahrzeugen

Sottrum. In der Nacht zu Mittwoch wurden in der Lindenstraße und in der Langoner Straße Wertgegenstände aus Fahrzeugen entwendet. Hierzu zerstörten bislang unbekannte Personen die jeweilige Seitenscheibe beider Fahrzeuge. In diesem Zusammenhang macht die Polizei nochmal darauf aufmerksam, keine Wertgegenstände im Auto zu belassen.

Unter Drogeneinfluss gefahren

Scheeßel. Am Mittwochabend wurde eine Streifenbesatzung der Rotenburger Polizei auf einen 36-jährigen Mann in seinem Seat aufmerksam, der die Straße Pfahlsberg befuhr. Während der Kontrolle stellen die Beamten Anzeichen für eine mögliche Beeinflussung durch Betäubungsmittel fest. Ein Drogentest brachte Klarheit. Er reagierte positiv auf die Parameter Cannabis und Amphetamin. Der Mann musste eine Blutprobe abgeben und durfte nicht weiterfahren.

Ohne Versicherungsschutz unterwegs

Visselhövede. Eine Streifenbesatzung der Polizeistation Visselhövede wurde am Mittwochnachmittag auf einen 30-jährigen Mann aufmerksam, der in der Rotenburger Straße mit seinem BMW unterwegs war. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass für den BMW kein Versicherungsschutz besteht. Der 30-Jährige muss sich jetzt wegen einer Straftat nach dem Pflichtversicherungsgesetz verantworten. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

Zwei Radfahrerinnen durch Unfälle verletzt

Bremervörde. Am Mittwochmorgen befuhr ein 83-jähriger Mann in seinem VW die Bremer Straße und übersah beim Abbiegen eine entgegenkommende 57-jährige Frau auf ihrem Fahrrad. Durch den Zusammenstoß wurde die Radfahrerin leicht verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Ein ähnlicher Unfall ereignete sich am Mittwochnachmittag in der Gnarrenburger Straße. Hier wurde eine 25-jährige Radfahrerin von einem 70-jährigen Autofahrer übersehen. Die Radfahrerin zog sich hierbei Verletzungen zu und kam ebenfalls mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus.

Auffahrunfall sorgt für verletzte Person

Rotenburg. Durch einen Verkehrsunfall wurde am Mittwochvormittag ein 31-jähriger Mann leicht verletzt. Ein 20-jähriger Mann befuhr in seinem VW Golf die Bundesstraße 75, übersah, dass der 31-Jährige in seinem VW Passat bremste und fuhr auf diesen auf. Durch den Zusammenstoß waren beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell