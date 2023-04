Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Portemonnaie aus Hosentasche gestohlen ++ Diebstahl verursacht hohen Schaden ++ Vorfahrtsverstoß sorgt für Verletzte ++ Verletzte Person nach Unfall ++

Rotenburg (ots)

Portemonnaie aus Hosentasche gestohlen

Rotenburg. Bereits am Montagmittag wurde einem 38-jährigen Mann auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Verdener Straße das Portemonnaie gestohlen. Der 38-Jährige wurde von einem ihm unbekannten Mann angerempelt und musste im Anschluss feststellen, dass dieser sein Portemonnaie entwendet hatte. Durch die Tat entstand ein finanzieller Schaden von über sechshundert Euro.

Diebstahl verursacht hohen Schaden

Sittensen. Im Zeitraum von Sonntag bis Dienstag kam es in Sittensen und Elsdorf zu Diebstählen von Temperaturschreibern, die zuvor an Aufliegern angebracht waren. In der Straße Sittabogen und einem Industriegebiet an der Karl-Benz-Straße wurden durch eine bisher unbekannte Person, insgesamt sieben Temperaturschreiber abmontiert und gestohlen. Auch in Elsdorf wurden drei Temperaturschreiber von Aufliegern entwendet, welche an der Straße Burgwall abgestellt waren. Insgesamt entstand durch die drei Taten ein Schaden in Höhe von siebentausend Euro.

Vorfahrtsverstoß sorgt für Verletzte

Sottrum. Am frühen Dienstagmorgen kam es auf der Bremer Straße zu einem Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen. Ein 25-jähriger Mann fuhr mit seinem Seat in Richtung Sottrum und wollte auf die Hansalinie A1 in Richtung Bremen auffahren. Beim Abbiegen missachtete er die Vorfahrt eines entgegenkommenden 21-jährigen Fahrzeugführers, der in seinem Opel unterwegs war. Durch den Zusammenstoß mussten beide Fahrzeugführer leichtverletzt ins Krankenhaus gebracht werden. Sowohl der Seat als auch der Opel waren nicht mehr fahrbereit.

Verletzte Person nach Unfall

Rotenburg. Am Dienstagabend wollte ein 34-jähriger Mann mit seinem VW auf den Zubringer der Bundesstraße 71 fahren und übersah hierbei eine vorfahrtsberechtigte 31-jährige Frau in ihrem Seat. Die Frau musste mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden.

