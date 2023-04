Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Ohne Führerschein auf der Autobahn ++ Drogenfahrt endet mit Verkehrskontrolle ++

Rotenburg (ots)

Ohne Führerschein auf der Autobahn

Tiste/A1. Am Sonntagmittag wurde eine Streifenbesatzung der Autobahnpolizei Sittensen auf einen 46-jährigen Fahrzeugführer in seinem Volvo aufmerksam, der die Hansalinie in Richtung Bremen befuhr. Bei einer Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass der 46-Jährige keine Fahrerlaubnis besitzt. Weiterhin hatte er gefälschte Siegel an seinen Kennzeichen angebracht. Er muss sich jetzt wegen diverser Straftaten verantworten.

Drogenfahrt endet mit Verkehrskontrolle

Zeven. Eine Streifenbesatzung der Zevener Polizei kontrollierte in der Sonntagnacht einen 30-jährigen Mann, der mit seinem Audi im Erlenweg unterwegs war. Bei der Verkehrskontrolle stellten die Beamten Anzeichen für eine mögliche Beeinflussung durch Betäubungsmittel fest. Ein Drogenvortest reagierte positiv auf den Parameter Amphetamine. Der Mann musste eine Blutprobe abgeben.

