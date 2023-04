Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Einbruch in Ausländerbehörde ++ Betrugsmasche erkannt ++ Gefälschten Führerschein ausgehändigt ++ Drogenfahrt gestoppt ++

Rotenburg (ots)

Einbruch in Ausländerbehörde

Zeven. Bereits in der Nacht zu Montag sind bislang unbekannte Personen in das Gebäude der Ausländerbehörde in der Bremer Straße eingebrochen. Dort durchwühlten die Unbekannten mehrere Büros und entwendeten diverse Geräte sowie Dokumente. Der dadurch entstandene finanzielle Schaden ist derzeit noch nicht bekannt.

Diesel entwendet

Tiste/A1. Am vergangenen Freitagnachmittag stellte ein 59-jähriger Mann seinen Sattelzug auf einem der Rastplätze an der Hansalinie ab. Als der 59-Jährige am Montag zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, musste er feststellen, dass der Tankdeckel der Maschine aufgebrochen war. Unbekannte entwendeten Diesel aus dem Tank und verursachten damit einen Schaden in Höhe von über vierhundert Euro.

Betrugsmasche erkannt

Rotenburg. Am Montagmittag gab sich eine bisher unbekannte Person als Bürgermeister aus und forderte einen Mitarbeiter der Stadt Rotenburg via E-Mail auf, eine Überweisung in Höhe von über achtzehntausend Euro durchzuführen. Die Betrugsmasche wurde erkannt, sodass keine Überweisung erfolgte.

Gefälschten Führerschein ausgehändigt

Sittensen. Im Rahmen einer Kontrolle händigte ein 54-jähriger Mann den Polizistinnen und Polizisten der Autobahnpolizei Sittensen seinen Führerschein aus. Bei der Überprüfung des Führerscheins konnte festgestellt werden, dass dieser gefälscht war. Der 54-Jährige muss sich jetzt wegen Urkundenfälschung verantworten. Das falsche Dokument wurde beschlagnahmt.

Einbruch in Einfamilienhaus

Sottrum. Am vergangenen Wochenende verschafften sich bisher unbekannte Personen Zutritt in ein Einfamilienhaus in der Sauveterrer Straße. Im Inneren des Gebäudes wurden sämtliche Räumlichkeiten durchsucht und Wertgegenstände in Höhe von über fünfhundert Euro entwendet.

Drogenfahrt gestoppt

Elsdorf/A1. Ein 30-jähriger Mann befuhr am Montagabend mit seinem Mazda die Hansalinie in Richtung Hamburg, als er von einer Streifenbesatzung der Autobahnpolizei Sittensen angehalten wurde. Im Rahmen der Kontrolle reagierte ein Drogenvortest positiv auf mehrere Parameter. Der 30-Jährige war beeinflusst durch Cannabis, Amphetamine, Kokain und Opiate mit seinem Fahrzeug gefahren. Auf der Dienststelle musste er eine Blutprobe abgeben. Um eine Weiterfahrt zu verhindern, wurden seine Fahrzeugschlüssel beschlagnahmt.

Unter Drogeneinfluss gefahren

Zeven. Eine Streifenbesatzung der Zevener Polizei wurde am Montagmittag auf einen 20-jährigen Mann aufmerksam, der die Kivianstraße in seinem BMW befuhr. Bei der Kontrolle stellten die Beamten Anzeichen einer möglichen Beeinflussung durch Betäubungsmittel fest. Ein Drogenvortest sorgte für Klarheit. Er reagierte positiv auf Cannabis. Der 20-Jährige musste eine Blutprobe abgeben. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

LKW umgekippt - Fahrer verletzt

Brockel. Am Montagmittag befuhr ein 63-jähriger Fahrzeugführer mit seinem LKW-Gespann, beladen mit Kalk, die Kreisstraße 210. Während der Fahrt kam der 63-Jährige mit seinem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab, sackte in den Grünstreifen und kippte auf die Seite, wodurch er seine Ladung verlor. Durch den Unfall verletzte sich der Mann und musste von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden. Anschließend kam er in ein Krankenhaus.

