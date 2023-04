Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Unbekannte entsorgen Hasenstreu in Plastiktüten in Biotonnen von Nachbarn - Polizei sucht Zeugen

Stade (ots)

Unbekannte haben in der Zeit von Karfreitag auf Ostersamstag in Horneburg im Neubaugebiet Blumenthal ihren Müll in den Biotonnen von mindestens sieben Nachbarn entsorgt, so dass die Tonnen anschließend vom Entsorger nicht geleert wurden und voll stehen geblieben sind.

Offenbar hatten einer oder mehrere Personen möglicherweise ihr Hasenstreu in Plastiktüten in die fremden Biotonnen geworfen anstatt dieses selbst ordnungsgemäß zu entsorgen.

Derzeit wird geprüft ob hier eine Ordnungswidrigkeit nach den einschlägigen Abfallentsorgungsvorschriften vorliegen könnte.

Die Horneburger Polizei sucht nun den oder die Verursacher und Zeugen, die sachdienliche Hinweise dazu geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04163-828950 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell