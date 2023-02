Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Berauschten Autofahrer mit Diebesgut gestoppt

Zittau (ots)

Bundes- und Landespolizisten der Gemeinsamen Einsatzgruppe Oberlausitz stoppten am 9. Februar 2023 in Zittau um 21:15 Uhr einen polnischen Autofahrer, der unter Drogeneinfluss stand und Diebesgut aus dem Kaufland dabei hatte.

Die Beamten kontrollierten den 32-jährigen Mann mit seinem Audi A6 in der Goldbachstraße. Er ist bereits mit dem Führen von Kraftfahrzeugen unter berauschenden Mitteln polizeilich in Erscheinung getreten. Auch dieses Mal hatte er laut Drogenschnelltest Amphetamine konsumiert. Ferner versteckte er in seiner Jacke und Hose mehrere Gegenstände. Da der Pole in der Vergangenheit auch wegen Ladendiebstählen aufgefallen ist, fragten die Beamten genauer nach. Es stellte sich heraus, dass er kurz zuvor in einem der beiden Zittauer Kaufland-Supermärkte Drogerieartikel, eine Ladekabel sowie einen elektrischen Haarschneider im Gesamtwert von 225,00 Euro gestohlen hatte.

Das Diebesgut wurde sichergestellt und an das Polizeirevier Zittau-Oberland übergeben. Dort wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Ladendiebstahls und des verkehrsrechtlichen Verstoßes eingeleitet.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell