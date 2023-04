Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Dieseldiebe in Helmste, Ortsschild mitsamt Betonsockel entwendet, Verdacht auf KO-Tropfen in Musikladen Heinbockel nicht bestätigt

Stade (ots)

1. Dieseldiebe in Helmste

Bisher unbekannte Dieseldiebe haben sich in der vergangenen Nacht mit einem Fahrzeug Zutritt zu einer Sandkuhle in Helmste-Sandkrug verschafft und dann dort aus einem abgestellten Bagger ca. 250 Liter Diesel abgezapft. Mit der Beute konnten der oder die Täter dann unerkannt flüchten. Der angerichtete Schaden wird auf fast 500 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Fredenbeck unter der Rufnummer 04149-933510.

2. Ortsschild mitsamt Betonsockel entwendet

Unbekannte haben zwischen Montag, den 03.04. und Donnerstag, den 06.04. in Drochtersen am Ortseingang aus Richtung Ritsch kommend an der Landesstraße 111 die Ortstafel "Drochtersen" mitsamt des Betonsockels aus dem Erdreichgerissen und entwendet. Zum Abtransport müssen der oder die Täter mit einem passen Fahrzeug oder Anhänger am Tatort gewesen sein. Der angerichtete Schaden beträgt hier ca. 500 Euro.

Hinweise auf den oder die Täter oder den Verbleib der Ortstafel bitte an die Polizeistation Drochtersen unter der Rufnummer 04143-912340.

3. Verdacht auf KO-Tropfen in Musikladen Heinbockel nicht bestätigt

In der Nacht vom 21. auf den 22.01. diesen Jahres war es im Musikladen Heinbockel nach ersten Erkenntnissen zu drei Fällen von möglicherweise verabreichten sog. "KO-Tropfen" an drei junge Frauen im Alter zwischen 22 und 34 Jahren gekommen.

Die drei Opfer mussten vom Rettungsdienst versorgt werden und es wurden Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung gegen unbekannt eingeleitet.

Mittlerweile sind nach ca. 8 Wochen jetzt die entsprechenden gutachterlichen Untersuchungen abgeschlossen. Dabei konnte festgestellt werden, dass keine nachweislichen KO-Tropfen bei den drei jungen Frauen gefunden wurden und die Verfahren nun wohl eingestellt werden können.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell