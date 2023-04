Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Einbruch in Stader Textilgeschäft, Freistehender Zigarettenautomat in Agathenburg mit Fundament ausgehoben und aufgebrochen, Unfall auf B73 - 71-jähriger Tostedter nach Baumaufprall schwer verletzt

Stade (ots)

1. Vom vergangenen Donnerstagabend um 19:15 Uhr bis Samstagmorgen um 08:15 Uhr kam es zu einem Einbruch in ein Stader Textilgeschäft in der Straße Am Lohberg.

Der oder die bisher unbekannten Einbrecher nahmen Teile der Dachziegel ab und brachen die Zwischendecke durch, so dass sie durch ein Loch in den Markt gelangen konnten. Im Markt wurden mehrere Bereiche nach brauchbarem Diebesgut durchsucht. Ob dabei etwas gestohlen wurde, steht bisher nicht fest. Bargeld konnten die Täter nicht erlangen.

Der Gesamtschaden beträgt mehr als 5.000 Euro.

Hinweise zu dem Einbruch nimmt die Polizei Stade unter der Telefonnummer 04141-1020 entgegen.

2. Am gestrigen Sonntag von 01:30 Uhr bis 09 Uhr haben bisher unbekannte Diebe einen Zigarettenautomaten in Agathenburg mit dem Fundament ausgehoben und danach aufgebrochen.

Der freistehende Automat befand sich in der Hauptstraße in Agathenburg. Nachdem er dort ausgehoben wurde, transportierten ihn die Täter zu einem Feldweg am Ortsrand. Dort wurde er dann aufgebrochen. Aus dem Automaten entwendeten die Täter einige Schachteln Zigaretten und eine geringe Menge Bargeld.

Um den Automaten abtransportieren zu können, müssen die Täter mit einem Fahrzeug in der Nähe gewesen sein.

Hinweise zu der Tat nimmt die Polizeistation Horneburg unter der Telefonnummer 04163-828950 entgegen.

3. Am gestrigen Sonntagnachmittag gegen 14 Uhr kam es auf der B73 bei Buxtehude zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 71-jähriger Mann aus Tostedt schwer verletzt wurde.

Er befuhr mit seinem Mercedes CLA 200 die B73 in Richtung Neukloster. Am Ortsausgang von Buxtehude kam er aufgrund eines medizinischen Notfalls nach rechts von der Straße ab. Dort streifte das Fahrzeug zunächst ein Verkehrszeichen und prallte dann frontal gegen einen Baum.

Durch einen Notfallsanitäter, der privat zufällig auf den Unfall zugekommen ist, wurde der Tostedter bis zum Eintreffen einer Buxtehuder Rettungswagenbesatzung und eines Notarztes, der aus Hamburg mit dem Rettungshubschrauber Christoph 29 eingeflogen wurde, versorgt. Der 71-jährige wurde danach schwer verletzt ins Stader Elbe-Klinikum eingeliefert.

Da zunächst nicht bekannt war, ob der Autofahrer in seinem Fahrzeug eingeklemmt wurde, erfolgte eine Alarmierung des Zweiten Zuges der Buxtehuder Feuerwehr. Die Feuerwehrleute sicherten das Fahrzeug auf Brandschutz ab, nahmen auslaufende Betriebsstoffe auf und unterstützen die Polizei.

An dem Fahrzeug entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden.

