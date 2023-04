Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Zigarettenautomat in Kutenholz von Gebäudewand gerissen und aufgebrochen

Stade (ots)

Vom vergangenen Mittwochabend um 20 Uhr bis Donnerstagmorgen um 08 Uhr haben bisher unbekannte Diebe einen Zigarettenautomaten in Kutenholz/Aspe von einer Gebäudewand gewaltsam abgerissen.

Der Automat befand sich an einem Haus in der Landstraße. Von dort haben ihn die Täter mit einem Fahrzeug in ein Waldstück zwischen Aspe und Wedel transportiert. Danach wurde der Automat aufgebrochen und eine geringe Menge Bargeld und Zigarettenschachteln entwendet. Im Waldstück wurde der Automat von einem Spaziergänger gefunden.

Insgesamt entstand ein Sachschaden von über 2.000 Euro.

Hinweise zu der Tat nimmt die Polizei Fredenbeck unter der Telefonnummer 04149-933510 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell