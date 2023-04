POL-ROW: ++ Ladendieb versucht vier Fernseher zu stehlen ++ Wohnungseinbruch am Osterwochenende ++ 19-jähriger Radfahrer bei Unfall verletzt ++ Seniorin beim Einkaufen bestohlen ++

Polizeiinspektion Rotenburg

Rotenburg (ots)

Ladendieb versucht vier Fernseher zu stehlen

Rotenburg. Mit vier Fernsehern, einer Palette Getränkedosen und weiteren Waren im Gesamtwert von über eintausend Euro in seinem Einkaufswagen hat ein 26-jähriger Mann am Dienstagnachmittag versucht, aus dem Edeka-Markt an der Harburger Straße zu spazieren. Bezahlt hatte der Mann aber nicht. Ein Mitarbeiter stoppte ihn im Eingangsbereich. Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen Ladendiebstahls ein.

Wohnungseinbruch am Osterwochenende

Rotenburg. Im Verlauf des zurückliegenden Osterwochenendes sind unbekannte Täter in ein Wohnhaus an der Leipziger Straße eingebrochen. Dazu hoben sie einen Außenrolladen an und drückten die darunterliegende Terrassentür mit Gewalt auf. In der Wohnung suchten sie nach Beute und wurden fündig. Mit einem Silberbesteck verschwanden sie unerkannt.

19-jähriger Radfahrer bei Unfall verletzt

Scheeßel. Bei einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Vareler Weg/L 130/Fuhrenkamp ist am Dienstagmittag gegen 13 Uhr ein 19-jähriger Radfahrer verletzt worden. Eine 68-jährige Autofahrerin hatte den jungen Mann auf seinem Fahrrad beim Abbiegen vermutlich übersehen und angefahren. Der 19-Jährige erlitt leichte Verletzungen.

Seniorin beim Einkaufen bestohlen

Zeven. Eine 71-jährige Zevenerin ist am Dienstagvormittag in einem Discounter an der Kivinanstraße Opfer von Taschendieben geworden. Während sie mit dem Einkaufen beschäftigt war, hatte die Seniorin ihre Handtasche in den Einkaufswagen gelegt. Diese Gelegenheit nutzten die Täter und nahmen ihr Portemonnaie mit dem üblichen Inhalt heraus.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell