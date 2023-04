Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Brand in der Steinofenbäckerei ++ 9-Jähriger vom Auto angefahren ++ Katalysatoren aus neun Transportern ausgebaut ++ Verkaufsautomaten im Hofladen aufgebrochen ++

Rotenburg (ots)

Brand in der Steinofenbäckerei

Borchel. In der Nacht zum Donnerstag ist eine Lagerhalle auf dem Gelände eines Bäckereiunternehmens am Borcheler Damm in Brand geraten. Gegen 3 Uhr war das Feuer von einem Anwohner entdeckt worden. Etwa 70 Einsatzkräften der Feuerwehren aus Rotenburg, Borchel, Hetzwege, Abbendorf, Zeven und Hesedorf gelang es, den Brand zu löschen. Menschen sind nicht verletzt worden. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 150.000 Euro. Wie es dazu gekommen sein könnte, ist noch unklar. Die Brandexperten der Rotenburg Polizei haben ihre Ermittlungen aufgenommen.

9-Jähriger vom Auto angefahren

Bremervörde. Am Mittwochnachmittag ist ein 9-jähriger Junge in der Gnarrenburger Straße von einem Auto angefahren und verletzt worden. Gemeinsam mit seinem 7-jährigen Freund hatte er die Straße gegen 17 Uhr zwischen dem sich stauenden Verkehr überqueren wollen und dabei vermutlich nicht auf den Gegenverkehr geachtet. Ein 28-jähriger Autofahrer sah die beiden Jungen zu spät. Trotz einer Vollbremsung kollidierte sein Skoda mit dem 9-Jährigen. Mit leichten Verletzungen wurde der Junge im Rettungswagen in das Elbe Klinikum Stade gebracht. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf etwa 1.500 Euro.

Katalysatoren aus neun Transportern ausgebaut

Rotenburg. Für einen beträchtlichen Schaden haben unbekannte Täter in der Nacht zum Mittwoch auf dem Gelände einer Firma für Verkaufsfahrzeuge an der Industriestraße gesorgt. Sie gingen neun Renault-Transporter an und bauten die Katalysatoren aus. Die Polizei spricht von einem Schaden im fünfstelligen Bereich. Da die Täter ihre Beute in einem größeren Fahrzeug abtransportiert haben dürften, könnten sie in der Nacht beobachtet worden sein. Mögliche Zeugen melden sich bitte unter Telefon 04261/947-0.

Verkaufsautomaten im Hofladen aufgebrochen

Basdahl. In der Nacht zum Mittwoch haben Unbekannte in einem Hofladen an der Bremer Straße drei Verkaufsautomaten aufgebrochen und daraus die Nahrungsmittel gestohlen. Der Schaden, den die Täter durch den Diebstahl und vor allem durch den Aufbruch anrichteten, dürfte sich auf eine fünfstellige Summe belaufen.

Einbruch in Lagerhalle - Diebe erbeuten Schlauchboot

Helvesiek. Unbekannte sind in der Nacht zum Mittwoch in die Lagerhalle eines Bauunternehmens an der Fabrikstraße eingebrochen. Mit einem Bolzenschneider knackten sie das Schloss am Eingangstor. Aus dem Gebäude nahmen sie ein etwa 5 Meter langes Schlauchboot, Schläuche und ein Lasergerät mit. Hinweise erbittet die Polizeistation Fintel unter Telefon 04265/95486-0.

