POL-GT: Manchmal kommt einiges zusammen

Gütersloh (ots) - Halle (Westf.) (FK) - Zeugen meldeten am Donnerstagabend (20.10., 23.55 Uhr) einen Brand an einem Geschäftsgebäude an der Goebenstraße. Durch die eingesetzten Kräfte der Feuerwehr wurde der Brand gelöscht, bevor die Flammen auf den Innenbereich übergreifen konnten. Ersten Erkenntnissen nach brach das Feuer an einer Zugangstür aus. Der Sachschaden wird derzeit auf ca. 10.000 Euro geschätzt. Brandursachenermittler der Kreispolizeibehörde haben die ...

mehr