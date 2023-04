POL-ROW: ++ Nach Diebstahl von Katalysatoren - Polizei schnappt minderjährigen Täter ++ Unfallflucht am Edeka-Parkplatz - Polizei sucht unbekannte Autofahrerin ++

Polizeiinspektion Rotenburg

Nach Diebstahl von Katalysatoren - Polizei schnappt minderjährigen Täter ++ Unfallflucht am Edeka-Parkplatz - Polizei sucht unbekannte Autofahrerin ++

Rotenburg (ots)

Nach Diebstahl von Katalysatoren - Polizei schnappt minderjährigen Täter

Rotenburg. In der Nacht zum Sonntag haben Beamte der Rotenburger Polizei einen 14-jährigen Jugendlichen geschnappt, der gemeinsam mit Komplizen mehrere Katalysatoren vom Gelände einer Autoverwertung im Gewerbegebiet Hohenesch gestohlen hat. Während ihrer Streifenfahrt war den Polizisten gegen 4.30 Uhr zunächst ein blauer Peugeot auf einem Grünstreifen im Bereich des Zubringers von der B 75 auf die B 71 hinter dem Betriebsgelände aufgefallen. Als das Polizeifahrzeug stoppte, ließ der Fahrer des verdächtigen Wagens den Motor an und raste mit hoher Geschwindigkeit zunächst in Richtung Mulmshorn davon. Über den Luhner Weg, den Mulmshorner Weg und die Straße Zum Eichhoop flüchtete der Fahrer wieder zum Luhner Weg zurück. Dort fanden die Beamten den Wagen verlassen vor. Der Ladebereich des Kombi war gefüllt mit gebrauchten Katalysatoren. Beim Ausleuchten eines angrenzenden Straßengrabens entdeckten die Polizisten zwei Personen, die sich offensichtlich vor ihnen versteckten. Einer der beiden rannte sofort in ein nah gelegenes Waldstück davon. Seinen 14-jährigen Komplizen konnten die Beamten ergreifen. Der Jugendliche wurde zur Polizeiwache gebracht. Trotz intensiver Suche blieb sein Komplize verschwunden. Nachdem die Identität des jungen Täters zweifelsfrei geklärt war, wurde er am Morgen von seiner Mutter auf der Polizeiwache abgeholt. Der Wert des Diebesguts dürfte im fünfstelligen Bereich liegen.

Unfallflucht am Edeka-Parkplatz - Polizei sucht unbekannte Autofahrerin

Heeslingen. Nach einer Unfallflucht, die sich am vergangenen Freitag im Bereich der Ein- und Ausfahrt des Edeka-Marktes an der Kirchstraße ereignet hat, suchen die Beamten der Zevener Polizei nach der noch unbekannten Fahrerin eines schwarzen VW-Golf Variant. Die als etwa 35 Jahre alte, mit schulterlangen, blonden Haaren beschriebene Autofahrerin habe den Parkplatz gegen 11 Uhr verlassen und dabei einen, auf dem Gehweg hinter einer Mauer fahrenden, 26-jährigen Radfahrer vermutlich übersehen. Ohne mit dem Golf zu kollidieren, stürzte der Radler nach einer Vollbremsung. Er zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Die Unfallverursacherin setzte ihre Fahrt fort. Möglicherweise hat sie den Sturz des 26-Jährigen nicht bemerkt. Die Frau oder Zeugen melden sich bitte unter Telefon 04261/9306-0.

Polizei nimmt Randalierer in Gewahrsam

Rotenburg. Nach einem Streit unter Nachbarn haben Beamte der Rotenburger Polizei am Sonntagvormittag in der Wismarer Straße einen 43-jährigen Randalierer in Gewahrsam genommen. Der alkoholisierte Mann, der der Polizei wegen zahlreicher, ähnlicher Vorfälle bereits bekannt war, hatte eine 71-jährige Nachbarin gegen 10.30 Uhr vor Zeugen lautstark bedroht. Da sich die Situation auch nach Eintreffen einer Streifenbesatzung nicht entspannte, wurde der 43-Jährige zur Polizeiwache gebracht. Dort beleidigte er mehrere Beamte, trat einem Polizisten gegen das Schienbein und beschädigte das Inventar. Zu Verhinderung weiterer Straftaten blieb er bis zum Abend in einer Gewahrsamszelle.

Zeugen melden Trunkenheitsfahrt auf der Autobahn

Sittensen/A1. Ein besorgter Verkehrsteilnehmer hat der Autobahnpolizei Sittensen am späten Sonntagabend einen Autofahrer gemeldet, der gerade mit seinem VW Touareg von der Landesstraße 130 auf die Hansalinie A1 in Richtung Bremen aufgefahren sei. Aufgefallen sei vor allem seine sehr unsichere und zum Teil gefährliche Fahrweise. Eine Streifenbesatzung, die sich in der Nähe befand, sichtete das Fahrzeug kurz darauf zwischen den Anschlussstellen Sittensen und Elsdorf und lotste den Fahrer auf den Autobahnparkplatz Hatzte. Bei der Kontrolle zeigte sich, dass der Zeuge die Situation richtig eingeschätzt hatte. Ein Atemalkoholtest bei dem 51-jährigen Fahrer zeigte ein Ergebnis von über 2,1 Promille an. Der Mann musste eine Blutprobe und auch seinen Führerschein abgeben.

Einbruch in Wohnhaus

Brillit. In der Nacht zum Sonntag sind unbekannte Täter in ein Wohnhaus an der Osterweder Straße eingebrochen. Nachdem sie das Grundstück über einen Maschendrahtzaun hinweg betreten hatten, brachen sie auf der Rückseite des Gebäudes die Terrassentür zum Wohnzimmer auf. Im Haus suchten die Unbekannten nach Beute und fanden drei Laptops der Marken Acer und Sony, ein weißes Tablet vom Hersteller Lenovo und Schmuck. Damit verschwanden sie unerkannt.

