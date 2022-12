Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Fußgängerin von Auto erfasst und verletzt (19.10.2022)

Villingen-Schwenningen (ots)

Am Montagvormittag ist es beim Marktplatz zu einem Unfall gekommen, bei dem eine Passantin leichte Verletzungen erlitten hat. Ein 56-jähriger Dacia Logan-Fahrer fuhr vom Marktplatz stadteinwärts und bog an der abknickenden Marktstraße nach rechts ab. Dabei erfasste er eine 78-jährige Fußgängerin, die gerade die Fahrbahn überquerte. Die Frau kam zu Fall und zog sich leichte Verletzungen zu. Ein Krankenwagen brachte sie in eine Klinik. Am Auto des Unfallverursachers entstand kein Schaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell