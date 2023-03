Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen

BPOLI PW - GdpD POM: Bundespolizei beendet Trunkenheitsfahrt

Pasewalk (ots)

Eine Streife der Bundespolizei Pasewalk kontrollierte heute in den frühen Morgenstunden einen 48- jährigen polnischen Staatsangehörigen in der Ortslage Krackow. Er war mit seinem in Polen zugelassenen PKW unterwegs. Bei der Kontrolle des Mannes stellten die Bundespolizisten Atemalkoholgeruch fest. Eine durchgeführte Atemalkoholmessung um 01:47 Uhr ergab einen Wert von 3,16 Promille. Da der Mann auf Verlangen keinen Führerschein vorweisen konnte, wurde eine Überprüfung bei den polnischen Kollegen veranlasst. Hier wurde festgestellt, dass der Führerschein des Mannes durch die polnischen Behörden für ungültig erklärt worden ist. Zwischenzeitlich klagte der Pole über Unwohlsein. Ein alarmierter Rettungswagen verbrachte ihn in das Krankenhaus in Schwedt/ Oder. Der Vorgang wurde zuständigkeitshalber an die Landespolizei übergeben und Anzeigen wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Trunkenheit im Verkehr aufgenommen. .

