Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen

BPOLI PW - GdpD POM: Bundespolizei stellt große Mengen Spirituosen sicher

Pomellen (ots)

Bundespolizisten kontrollierten gestern Morgen auf der Bundesautobahn 11, Höhe Pomellen, zwei Kleintransporter mit polnischer Zulassung. Die Fahrzeuge waren Richtung Polen unterwegs. In den Fahrzeugen befanden sich 3 männliche polnische Staatsangehörige im Alter von 21 bis 24 Jahren. Die fahndungsmäßige Überprüfung der Personen/KFZ verliefen negativ. Einer der Männer war aber bereits einschlägig wegen Diebstahlshandlungen polizeilich bekannt. Im ersten Fahrzeug befanden sich insgesamt 45 Gebinde (Stiegen mit 0,7 Liter Flaschen) alkoholischer Getränke (ABERFELDY-Whiskey (12 Jahre) und UNICUM-Kräuterlikör) in einem Wert von mindestens 7500 Euro. Im zweiten KFZ befanden sich insgesamt 177 Gebinde (Stiegen mit 0,7 Liter Flaschen) mit den beiden zuvor genannten Spirituosen-Marken sowie zusätzlich Wodka der Marke BELVEDERE in einem Gesamtwert von mindestens 27500 Euro. Alle Gebinde machten optisch einen neuwertigen Eindruck. Die Personen konnten keine Waren-/Lieferschein(e) bzw. eine Rechnung(en) für die Gebinde vorzeigen. In einer ersten Befragung gaben die beiden KFZ-Besatzungen an, unabhängig voneinander zu handeln bzw. zu fahren. Aufgrund der Gesamtumstände wird davon ausgegangen, dass die Personen sowie die KFZ samt Spirituosen zusammengehören. Es wurden insgesamt 222 Stiegen mit einem Gesamtwert von mindestens 35000 Euro festgestellt. Die Waren wurden sichergestellt, die Männer wegen des Verdachtes der Hehlerei angezeigt. Nach Entscheidung der STA Neubrandenburg verbleiben die Personen auf freiem Fuß und die KFZ in ihrem Besitz. Die weiteren Ermittlungen hat die Kriminalpolizei übernommen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen, übermittelt durch news aktuell