POL-REK: 221027-2: Polizei stellt mutmaßlichen Drogendealer - Zeugin gab entscheidende Hinweise

Rhein-Erft-Kreis (ots) - In einem anderen Fall entwendeten Einbrecher Wertgegenstände Die Polizei fahndet derzeit nach einem Unbekannten, der in Erftstadt am Dienstagmorgen (25. Oktober) in das Haus eines 58-Jährigen eingedrungen ist. Der circa 20- bis 30-jährige Verdächtige soll etwa 170 Zentimeter groß sein, einen schwarzen kurzen Vollbart, einen Bauchansatz ...

