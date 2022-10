Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 221027-1: Täter von Anwohner in Haus überrascht - Zeugensuche

Rhein-Erft-Kreis (ots)

In einem anderen Fall entwendeten Einbrecher Wertgegenstände

Die Polizei fahndet derzeit nach einem Unbekannten, der in Erftstadt am Dienstagmorgen (25. Oktober) in das Haus eines 58-Jährigen eingedrungen ist.

Der circa 20- bis 30-jährige Verdächtige soll etwa 170 Zentimeter groß sein, einen schwarzen kurzen Vollbart, einen Bauchansatz sowie ein gepflegtes Erscheinungsbild haben. Er sei zur Tatzeit mit einer schwarze Kappe, einem grünen T-Shirt sowie einer schwarzen Jeanshose bekleidet gewesen. Zudem habe er einen dunklen Rucksack bei sich getragen.

Die Ermittler des Kriminalkommissariats 13 nehmen Hinweise unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft.kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut ersten Ermittlungen drang der Verdächtige gegen 9.50 Uhr durch die Terrassentür in das Haus an der Elsa-Brandström-Straße ein. Der Geschädigte habe sich währenddessen im ersten Obergeschoss befunden. Als er Geräusche im Haus wahrnahm, sei er ins Erdgeschoss gegangen. Dabei sollen sich die beiden Männer begegnet sein. Der Unbekannte sei nach daraufhin geflüchtet. Der 58-Jährige alarmierte die Polizei.

In einem anderen Fall drangen Unbekannte am Dienstagvormittag in ein Haus an der Straße "Am Rosenthal" in Pulheim ein. Die Geschädigte (81) habe gegen 9 Uhr das Haus verlassen. Als sie gegen 12.15 Uhr zurückgekehrt sei, habe im Erdgeschoss des Hauses ein Fenster offen gestanden. Ersten Erkenntnissen zufolge entwendeten die Einbrecher Schmuck. Hinzugerufene Polizisten stellten fest, dass die Täter die Terrassentür des Hauses aufgebrochen und sämtliche Zimmer durchwühlt hatten.

Die Beamten sicherten die Spuren an beiden Tatorten. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen bereits aufgenommen. (sc)

