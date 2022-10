POL-REK: 221026-2: Landrat Frank Rock ehrt Gewinnerinnen und Gewinner des Verkehrssicherheitspreises

Wesseling (ots) - Bei einem Verkehrsunfall in Wesseling ist am Dienstagmittag (25. Oktober) ein 38-Jähriger Rollstuhlfahrer leicht verletzt worden. In einem Kreisverkehr kollidierte der Handbiker mit dem Suzuki eines 70-Jährigen. Rettungskräfte brachten den Leichtverletzten zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Polizisten sperrten für die Zeit der Unfallaufnahme und der Rettungsarbeiten Teile der Fahrbahn. ...

mehr