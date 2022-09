Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Tote an der Geeste: Polizei gibt weitere Details zum Opfer bekannt - Plakate aufgehängt

Bremerhaven

Am 5. September 2022 fand ein Spaziergänger im Bremerhavener Stadtteil Geestemünde einen Leichnam. Die daraufhin durchgeführte umfangreiche rechtsmedizinische Untersuchung hatte ergeben, dass es sich bei der aufgefundenen Person um eine Frau handelte, die mit großer Wahrscheinlichkeit Opfer eines Tötungsdeliktes geworden war.

Inzwischen steht zweifelsfrei fest: Bei der toten Frau handelt es sich um Tamara T. Sie war 45 Jahre alt, schlank und ca. 1,60 Meter groß. Zuletzt trug sie dunkles, mittellanges Haar und war bekleidet mit einem hellen T-Shirt, einem längeren schwarzen Hemd mit der Aufschrift "Freedom" und dunklen Turnschuhen der Marke Nike.

Aufgrund von Ermittlungserkenntnissen ist davon auszugehen, dass Tamara T. in der Nacht von Freitag, 26. August, auf Sonnabend, 27. August, in Bremerhaven-Lehe unterwegs war. Möglicherweise wurde sie von einer weiteren Person begleitet. Außerdem deuten Erkenntnisse darauf hin, dass das Opfer oder die begleitende Person ein Fahrrad mit einem großen Korb am Fahrradlenker mitführten.

Um die Tat aufzuklären, bittet die Kriminalpolizei Bremerhaven (Telefon: 0471/953-4444, E-Mail: kdd@polizei.bremerhaven.de) die Bevölkerung weiterhin um sachdienliche Hinweise. In diesem Zuge werden am Mittwoch, 28. September, in Teilen der Stadt entsprechende Fahndungsplakate aufgehängt bzw. verteilt. Die Kriminalpolizei und die Staatsanwaltschaft versprechen sich davon, weitere Hinweise zu erhalten - möglicherweise auch von Personen, die bisher noch nicht aus den Medien von dem Fall erfahren hatten oder denen nun anhand der neuen Erkenntnisse etwas einfällt.

