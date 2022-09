Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Fünf offene Haftbefehle: Verkehrskontrolle endet mit Festnahme

Bremerhaven (ots)

Gutes Gespür bewies eine Streifenwagenbesatzung bei einer Verkehrskontrolle in der Nacht zu Dienstag, 27. September, in Bremerhaven-Lehe.

Die Polizeibeamten wurden gegen 0.40 Uhr auf einen 35-jährigen Mann aufmerksam, der in einem BMW die Frenssenstraße in Schlangenlinien befuhr. Bei einer Verkehrskontrolle stellten die Beamten schnell fest, dass der Bremerhavener unter dem Einfluss von Alkohol stand und nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest verlief positiv - der Mann war absolut fahruntüchtig. Während der polizeilichen Maßnahmen stellte sich außerdem heraus, dass gegen den Bremerhavener gleich fünf offene Haftbefehle vorlagen, sodass die Beamten ihn festnahmen und in die Gewahrsamszelle brachten. Dort wurde ihm noch eine Blutprobe entnommen. Gegen den 35-Jährigen wurden entsprechende Strafanzeigen gefertigt.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell