Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressebericht des Polizeipräsidium Heilbronn mit einem Bericht aus dem Main-Tauber-Kreis (BAB 81)

Heilbronn (ots)

Main-Tauber-Kreis

BAB 81, bei Boxberg - Unfall mit mehreren Verletzten Am heutigen Donnerstag, gg. 14.59 Uhr ereignete sich kurz vor dem Parkplatz Seewald auf der A81 in Fahrtrichtung Würzburg ein größerer Verkehrsunfall. Erste Ermittlungen ergaben, dass an der oben genannten Örtlichkeit ein lokal begrenzter Ha-elschauer niederging. Bislang wurde bekannt, dass der Lenker eines Pkw BMW, wohl aufgrund Nässe und schlechter Sicht ins Schleudern kam. Der BMW kommt auf der linken Spur zum Stehen. Ersthelfer in zwei separaten Fahrzeugen wollten dem Verunfallten zu Hilfe kommen und stellten ihre Fahrzeuge zunächst ganz rechts ab. Ein weiterer nachfolgender Pkw geriet ebenfalls ins Schleudern und prallte in die abgestellten Fahrzeuge der Ersthelfer, in dem sich noch Mitfahrer befanden. Letztendlich kommt noch ein letzter Pkw in Schleudern, der verkehrsbedingt wegen dem Unfallgeschehen abbremsen musste und prallt in die Mittelleitplanke. Insgesamt wurden 3 Schwerverletzte und 4 Leichtverletzte durch die Autobahnpolizei gezählt. Eine Person wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein nahegelegenes Klinikum ver-schubt. Bislang ist die Strecke voll gesperrt. Die Bergung und die Unfallaufnahme dauern an.

