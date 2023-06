Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 07.06.2023 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn: PKW beschädigt und abgehauen - Wer hat was gesehen?

Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro verursachte eine bisher unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug am Dienstagnachmittag in Heilbronn und flüchtete anschließend. Ein 32-Jähriger hatte seinen Hyundai gegen 12 Uhr in der Heidelberger Straße auf Höhe der Hausnummer 91 abgestellt. Als er gegen 18.45 Uhr zu seinem Auto zurückkehrte stellte er den Schaden fest. Der Verursacher hatte sich bereits von der Unfallstelle entfernt, ohne seinen Pflichten nachzukommen oder die Polizei zu informieren. Wer kann Angaben zum Unfallgeschehen oder dem Verursacher machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07131 204060 an das Polizeirevier Heilbronn-Böckingen.

Bad Wimpfen: Fenster an Gymnasium beschädigt - Zeugen gesucht

Bisher Unbekannte beschädigten in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch mehrere Scheiben an der Sporthalle und am Neubau eines Gymnasiums in Bad Wimpfen. Zwischen Dienstagmittag und Mittwochmorgen, 7 Uhr, warfen die Unbekannten Kieselsteine gegen die Fensterscheiben der Sporthalle in der Schulstraße. Dabei ging das Glas nicht zu Bruch, wurden aber beschädigt. Eine weitere Scheibe, am Neubau, wurde durch Schläge ebenfalls oberflächlich beschädigt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann noch nicht beziffert werde. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Der Polizeiposten Bad Wimpfen nimmt unter der Telefonnummer 07063 93340 Hinweise entgegen.

