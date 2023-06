Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 07.06.2023

Bild-Infos

Download

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Kriminaloberrat Stefan Schwab ist neuer Leiter des Polizeireviers Heilbronn

Seit dem 1. Juni 2023 steht ein neuer Chef an der Spitze des größten Polizeireviers im Präsidiumsbereich. Kriminaloberrat Stefan Schwab hat die Amtsgeschäfte von Polizeihauptkommissar Heiko Höllmüller übernommen. Dieser hatte das Revier nach der Pensionierung von Polizeidirektor Nürnberger seit dem 1. März 2023 kommissarisch geleitet. Am 5. Juni wurde der gebürtige Freiburger Schwab offiziell durch Polizeipräsident Frank Spitzmüller in sein Amt eingesetzt. Der 44-Jährige lebte bis vor Kurzem 15 Jahre lang in Heilbronn und hat sein Zuhause nun in einer Heilbronner Landkreisgemeinde gefunden. Seine polizeiliche Laufbahn startete Kriminaloberrat Stefan Schwab im Jahr 1998 an der Hochschule für Polizei in Villingen-Schwenningen. Nach erfolgreich beendetem Studium im Jahr 2002 folgten mehrere Stationen beim Landeskriminalamt Baden-Württemberg und der Aufstieg in den höheren Polizeivollzugsdienst. Als frisch gebackener Kriminalrat war er verantwortlich für mehrere Dezernate im Polizeipräsidium Stuttgart, bevor er im Frühjahr 2017 zum Polizeipräsidium Heilbronn versetzt wurde. In den folgenden Jahren leitete Stefan Schwab die Kriminalinspektion 2 in Heilbronn, die sich mit ihren Einheiten unter anderem um die Bekämpfung der Jugend- und Eigentumskriminalität kümmert. Zu Beginn des Monats übernahm er nun die Leitung des Polizeireviers Heilbronn. Polizeipräsident Frank Spitzmüller freut sich, über eine qualifizierte und zuverlässige Führungskraft an der Spitze des größten Polizeireviers im Polizeipräsidium Heilbronn. Kriminaloberrat Schwab ist nun mit den rund 140 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Polizeireviers Heilbronn für die Sicherheit der 78.300 Bewohnerinnen und Bewohner in der Kernstadt sowie in den Stadtteilen Heilbronn-Sontheim und Heilbronn-Horkheim zuständig.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell