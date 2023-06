Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 07.06.2023 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Lauda-Königshofen: Radfahrerin und Motorradfahrer kollidiert

Zwei Leichtverletzte und rund 3.500 Euro Schaden sind das Ergebnis eines Unfalls am Dienstagabend bei Lauda-Königshofen. Eine 76-jährige Pedelec-Fahrerin war gegen 17 Uhr mit ihrem Zweirad von Distelhausen in Richtung Lauda unterwegs. An der Einmündung zur Pfarrstraße übersah sie wohl einen von rechts kommenden 16-Jährigen mit seinem Leichtkraftrad und die beiden kollidierten. Die Beteiligten stürzten zu Boden und wurden leicht verletzt. Die Frau kam zur Untersuchung in ein Krankenhaus.

Bad Mergentheim: Hoher Schaden nach Unfall

Drei Pkws kollidierten am Dienstagabend bei Bad Mergentheim. Ein Opel Corsa, ein Peugeot und ein VW Passat befuhren gegen 18.15 Uhr hintereinander die Bundesstraße 290 von Unterbalbach in Richtung Edelfingen. Der VW-Lenker musste aufgrund einer roten Ampel abbremsen, was der dahinterfahrenden Peugeot-Fahrer bemerkte und ebenfalls bremste. Der 19-jährige Fahrer des Opels registrierte das wohl zu spät und fuhr auf den Peugeot auf. Hierdurch wurde dieser noch auf den davor befindlichen VW geschoben. Am Opel entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der Gesamtschaden wird auf rund 19.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell