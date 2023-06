Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 06.06.2023 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn: PKW beschädigt und abgehauen - Zeugen gesucht

Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro verursachte eine unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug in der Nacht von Sonntag auf Montag in Heilbronn. Der 64-jährige Besitzer eines Mercedes hatte diesen gegen 20 Uhr am Sonntagabend in der Friedrichstraße abgestellt. Als er am nächsten Tag gegen 11.30 Uhr zu seinem Auto zurückkehrte, stellte er den Schaden fest. Der Verursacher hatte sich bereits von der Unfallstelle entfernt. Wer kann Angaben zum Unfallgeschehen oder dem Verursacher machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07131 204060 an das Polizeirevier Heilbronn-Böckingen.

Heilbronn: E-Bike gestohlen - Wer hat was gesehen?

Ein E-Bike im Wert von mehreren tausend Euro wurde am Donnerstagabend in Heilbronn von einer unbekannten Person entwendet. Die 36-jährige Besitzerin des E-Bikes der Marke "Cube", Modell: Acces Hybrid SLT 500 Kiox, hatte dieses gegen 19.15 Uhr in der Kirchbrunnenstraße mit einem Schloss gesichert abgestellt. Als sie um 21.45 Uhr zu ihrem Zweirad zurückkehrte, war dieses verschwunden. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder kann Angaben zum Verbleib des Fahrrades machen? Hinweise nimmt der Polizeiposten Heilbronn-Innenstadt unter der Telefonnummer 07131 6437600 entgegen.

Leingarten: LKW verliert Ladung - Hoher Sachschaden

Sachschaden in Höhe von circa 20.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls auf der Bundesstraße 293 bei Leingarten am Montagmorgen. Gegen 7.30 Uhr befuhr ein 35-Jähriger mit seinem Fiat Ducato die B293 aus Eppingen kommend in Richtung Heilbronn-Böckingen, als er plötzlich Teile seiner Ladung verlor. Vier Erdrohre, welche nicht verkehrssicher auf seiner Ladefläche gesichert waren, machten sich selbstständig und kamen auf der Gegenfahrbahn zum Liegen. Um ein Zusammenstoß mit den Rohren zu vermeiden, mussten ein 42-jähriger Renault-Fahrer und ein 36-jähriger Peugeot-Fahrer ihre Fahrzeuge stark abbremsen. Trotz der eingeleiteten Vollbremsungen wurden beide Autos durch die Rohre beschädigt. Sowohl der Renault als auch der Peugeot waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Nordheim: Wohnmobil beschädigt und geflohen - Polizei sucht Zeugen

Sachschaden in Höhe von circa 5.000 Euro verursachte eine bisher unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug am Donnerstag in Nordheim und flüchtete anschließend. Die 62-jährige Besitzerin eines Ford Wohnmobils hatte dieses um Mitternacht in der Kirchstraße abgestellt. Als sie am Abend gegen 21 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie den Schaden fest. Ein Verursacher war nicht mehr vor Ort. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Angaben zum Verursacher machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07133 2090 mit dem Polizeirevier in Lauffen am Neckar in Verbindung zu setzen.

Bad Wimpfen: 25 Truthähne gestohlen - Zeugen gesucht

Unbekannte stahlen zwischen Mittwoch, 19 Uhr, und Donnerstag, 19 Uhr, 25 Truthähne von einem Gartengrundstück in Bad Wimpfen. Der oder die Täter gelangten zunächst auf unbekannte Weise auf das umzäunte Grundstück eines Kleintierzüchtervereins in der Tillystraße. Von dort überwanden sie den mit Stacheldraht gesicherten Zaun zum Gartengrundstück eines 58-Jährigen und nahmen die Tiere der seltenen Rasse "Kanadische Wildpute" mit. Der Wert der Tiere wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder kann Angaben zum Verbleib der Truthähne machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07063 93340 an den Polizeiposten Bad Wimpfen.

Offenau: Baumaschinen gestohlen - Wer hat was gesehen?

Am vergangenen Wochenende stahlen Unbekannte mehrere Baumaschinen aus einem Container in Offenau. Zwischen Samstagnachmittag, 15 Uhr, und Montagmorgen, 7 Uhr, brachen die Täter den in der Gundelsheimer Straße stehenden Container auf und nahmen zwei Rüttelplatten und eine Asphaltschneidemaschine mit. Zum Abtransport der Maschinen muss ein größeres Fahrzeug zum Einsatz gekommen sein. Der Wert der erbeuteten Gegenstände wird auf circa 8.000 Euro geschätzt. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Angaben zum Verbleib der Baumaschinen machen könne, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Gundelsheim, Telefon 06269 4100, zu melden.

Obersulm-Sülzbach: Beamer aus Kirche gestohlen - Zeugen gesucht

Die Polizei sucht Zeugen, nachdem Unbekannte am Wochenende einen Beamer aus der evangelischen Kirche in Obersulm-Sülzbach entwendeten. Zwischen Freitagmorgen, 9 Uhr, und Sonntagmorgen, 9 Uhr, nahmen die Täter das Gerät im Wert von mehreren tausend Euro aus dem Kirchenraum in der Glockengasse mit. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt oder dem Verbleib des Diebesgutes machen können, sich unter der Telefonnummer 07130 4009370 beim Polizeiposten Obersulm zu melden.

Weinsberg-Gellmersbach: Mit fast 2 Promille Unfall verursacht

Erheblicher Sachschaden in noch unbekannter Höhe ist das Ergebnis eines Unfalls am Montagmorgen auf einem Feldweg bei Weinsberg-Gellmersbach. Gegen 6.15 Uhr befuhr ein 25-Jähriger mit seinem Traktor den Feldweg in Richtung Kreisstraße 2113 und wollte an der Einmündung nach rechts abbiegen. Zeitgleich kam ihm ein 37-Jähriger mit seinem Opel entgegen und bog an der Einmündung nach links ab. Vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung und der tiefstehenden Sonne übersah der Opel-Fahrer den Traktor und kollidierte beim Abbiegevorgang mit diesem. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Beamten eine mögliche Alkoholisierung des 37-Jährigen fest, weshalb ein Atemalkoholtest durchgeführt wurde. Nachdem dieser ein Ergebnis von über 1,9 Promille anzeigte, musste der Mann die Polizisten in ein Krankenhaus begleiten und dort eine Blutprobe abgeben. Der Führerschein des Opel-Fahrers konnte nicht einbehalten werden, da er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Er muss nun mit mehreren Anzeigen rechnen.

Heilbronn: Welche Ampel zeigte Rotlicht? - Zeugen gesucht

Die Polizei sucht Zeugen nach einem Unfall im Saarlandkreisel in Heilbronn am Montagnachmittag. Gegen 14.35 Uhr befuhr ein 76-Jähriger mit seinem Mercedes den Saarlandkreisel und wollte diesen an der Abfahrt zur Neckartalstraße in Fahrtrichtung Lauffen am Neckar verlassen. Zeitgleich fuhr ein 66-Jähriger mit seinem Mitsubishi von der Neckartalstraße aus Richtung Neckarsulm kommend in den Saarlandkreisel ein. Die beiden Fahrzeuge kollidierten auf der ampelgeregelten Kreuzung. Beide Männer gaben an, an der roten Ampel gewartet zu haben und erst bei Grünlicht in den Kreuzungsbereich eingefahren zu sein. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs sucht die Polizei nun Zeugen, die zum Unfallzeitpunkt ebenfalls vor Ort waren und Angaben zum Unfallgeschehen machen können. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 204060 beim Polizeirevier Heilbronn-Böckingen zu melden.

Heilbronn: Polizei sucht Zeugen nach versuchtem Raub

Eine bisher unbekannte männliche Person versuchte am späten Sonntagabend ein Wettbüro in Heilbronn auszurauben. Der Unbekannte betrat gegen 22.58 Uhr die Filiale in der Schulgasse. Der Mann war zu diesem Zeitpunkt maskiert und zog ein langes Messer unter seiner Oberbekleidung hervor. Als er allerdings bemerkte, dass sich noch Kunden in der Filiale befanden, verlies er diese direkt wieder und rannte über die Straße davon. Der Täter wird wie folgt beschrieben: - Groß - Trainiert/muskulös - Trug einen engen, dunklen Rollkragenpullover, eine Adidas-Joggenghose (schwarz mit weißen Streifen), schwarze Handschuhe und eine schwarze Sturmhaube

Die Kriminalpolizei Heilbronn hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen, die Angaben zum Tatgeschehen oder dem Täter machen können. Insbesondere wird ein männlicher Fahrradfahrer gesucht, der durch die Schulgasse gefahren ist, als der Täter aus der Filiale gerannt kam. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Heilbronn unter der Telefonnummer 07131 104 4444 entgegen.

