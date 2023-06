Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 05.06.2023 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Buchen: Auto angefahren und abgehauen - Zeugen gesucht

Eine unbekannte Person beschädigte zwischen Mittwoch, 18 Uhr, und Freitag, 18 Uhr, einen Pkw bei einem Verkehrsunfall in Buchen und flüchtete im Anschluss. Innerhalb dieses Zeitraums stand der Ford Mustang Mach-E ordnungsgemäß am Fahrbahnrand der Ernst-Moritz-Arndt-Straße. Die gesuchte Person touchierte den Mustang vermutlich beim Rangieren mit ihrem Fahrzeug . Anstatt den Verpflichtungen als unfallbeteiligte Person nachzukommen und den Schaden zu melden, fuhr sie davon. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von circa 3.000 Euro. Personen, die Angaben zu dem Unfall machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Buchen unter der Telefonnummer 06281 9040 zu melden.

Osterburken: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Am Freitag beschädigte eine unbekannte Person einen in Osterburken geparkten Pkw und fuhr im Anschluss davon. Zwischen 19 Uhr und 19.20 Uhr touchierte der oder die Unbekannte den in der Seedammstraße abgestellten KIA Sorento. Anstatt den Verpflichtungen als unfallbeteiligte Person nachzukommen und den Schaden zu melden, fuhr sie davon. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro. Personen, die Angaben zu dem Unfall machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Buchen unter der Telefonnummer 06281 9040 zu melden.

Buchen: Fahrzeug gestreift und weitergefahren - Zeugen gesucht

Am Samstag zwischen 9 Uhr und 19.30 Uhr beschädigte eine unbekannte Person einen in Buchen geparktes Wohnmobil und fuhr im Anschluss davon. In diesem Zeitraum touchierte der oder die Unbekannte das in der Gustav-Struve-Straße auf einem Parkplatz abgestellte Wohnmobil. Anstatt den Verpflichtungen als unfallbeteiligte Person nachzukommen und den Schaden zu melden, fuhr sie davon. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Personen, die Angaben zu dem Unfall machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Buchen unter der Telefonnummer 06281 9040 zu melden.

Mosbach-Diedesheim: Autoräder gestohlen - Zeugen gesucht

Diebe entwendeten in der Nacht von Samstag auf Sonntag sämtliche Räder von einem in Mosbach-Diedesheim geparkten Pkw. Der Wagen wurde von seinem Besitzer gegen 18 Uhr auf dem Parkplatz an der Wendeplatte in der Brucknerstraße abgestellt. Als dieser gegen 2.30 Uhr wieder zu seinem Auto zurückkehrte, fehlten alle vier Räder des Pkw. Die Unbekannten begaben sich offensichtlich zu dem Gefährt, demontierten die Räder von dem Wagen und nahmen diese mit. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, sich beim Polizeirevier Mosbach, Telefon 06261 8090, zu melden.

Mosbach: Auto touchiert und abgehauen - Zeugen gesucht

Eine unbekannte Person beschädigte am Samstag zwischen 10 Uhr und 12 Uhr bei einem Verkehrsunfall in Mosbach einen Pkw und flüchtete im Anschluss. Innerhalb dieses Zeitraums stand der VW Beetle ordnungsgemäß am Fahrbahnrand der Finike-Straße. Die gesuchte Person touchierte mit ihrem Fahrzeug vermutlich beim Vorbeifahren das Auto. Anstatt den Verpflichtungen als unfallbeteiligte Person nachzukommen und den Schaden zu melden, fuhr sie davon. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von circa 2.500 Euro. Personen, die Angaben zu dem Unfall machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mosbach unter der Telefonnummer 06261 8090 zu melden.

Haßmersheim: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Eine unbekannte Person beschädigte am Samstag bei einem Verkehrsunfall in Haßmersheim einen Pkw und flüchtete im Anschluss. Gegen 10.15 Uhr stellte ein 24-Jähriger seinen Opel Corsa auf dem Kundenparkplatz eines Supermarktes in der Hölderlinstraße ab. Als er nach circa einer Stunde wieder zurück zu seinem Pkw kam, bemerkte er den Unfallschaden an dem Opel. Innerhalb dieses Zeitraums verursachte der oder die Unbekannte Sachschaden in Höhe von circa 1.500 Euro. Anstatt den Verpflichtungen als unfallbeteiligte Person nachzukommen und den Schaden zu melden, fuhr sie davon. Personen, die Angaben zu dem Unfall machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mosbach unter der Telefonnummer 06261 8090 zu melden.

Schefflenz-Unterschefflenz: Auto gestohlen und mutwillig zerstört - Zeugen gesucht

Unbekannte entwendeten in der Nacht von Donnerstag auf Freitag unbemerkt einen in Schefflenz-Unterschefflenz geparkten Pkw und zerstörten diesen mutwillig in einem Waldgebiet. Zwischen 22 Uhr und 6 Uhr begaben sich mindestens zwei Täter zu der in der Straße "Aschberg" abgestellten Mercedes A-Klasse und öffnete diesen auf bislang ungeklärte Art und Weise. Anschließend fuhren sie mit dem Wagen davon. Gegen 7.30 Uhr entdeckte ein Förster den völlig zerstörten Wagen im Waldgebiet zwischen Dallau und Muckental im Bereich des Jagdhausweges Ecke Dachsenbauweg. Die Diebe fuhren offenbar bis zu dieser Stelle im Wald, zerstörten den Wagen und versuchten diesen unter anderem anzuzünden. Der Polizeiposten Schefflenz hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zu der Tat oder den Tätern machen können, sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 06239 233 in Verbindung zu setzen.

