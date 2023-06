Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 05.06.2023 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

A 81 / Tauberbischofsheim: Motorradfahrerin stürzt auf Autobahn

Schwere Verletzungen erlitt eine 41-jährige Motorradfahrerin am Sonntagnachmittag bei einem Unfall auf der A81. Die Frau fuhr mit ihrer Harley in einer Gruppe von elf Motorrädern in Richtung Würzburg. Im Bereich der Anschlussstelle Tauberbischofsheim wechselte sie vom rechten auf den linken Fahrstreifen und übersah dabei wohl einen dort fahrenden Opel Corsa. Hierdurch stieß das Motorrad mit dem Pkw zusammen, wodurch die 41-Jährige ins Schlingern kam und stürzte. Sie schlitterte mehrere Meter auf der Fahrbahn und kam auf Höhe des Einfädelungsstreifens zum Liegen. Die Frau wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden von rund 4.500 Euro.

Bad Mergentheim: Einbruch in Gebäude

Unbekannte verschafften sich am Wochenende Zutritt zu einem Haus sowie Büroräumlichkeiten in Bad Mergentheim. Der oder die Täter hebelten zwischen Samstag und Sonntag gegen 14.30 Uhr an zwei Stellen Fenster auf und entwendeten aus dem Gebäude im Dainbacher Weg Bargeld. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07931 54990 beim Polizeirevier Bad Mergentheim zu melden.

Bad Mergentheim: Bürger freuen sich über Kontrolle

Positive Reaktionen erhielten Beamte des Polizeireviers Bad Mergentheim bei mobilen und stationären Kontrollen am Sonntag im Bereich Bad Mergentheim. Bei Überprüfungen mit dem Schwerpunkt Motorrad wurden in der Zeit von 10 bis 16 Uhr in Stuppach, Edelfingen, Weikersheim, und Creglingen 80 Fahrzeuge kontrolliert. Hierbei kam eine Person wegen des Erlöschens der Betriebserlaubnis zur Anzeige, da die Auspuffanlage des Motorrads manipuliert war und somit die Lautstärke um 18 Dezibel überschritten wurde. Bei der Überprüfung der Geschwindigkeit waren vier Pkw-Lenker und zwei Kraftradfahrer 21 bis 30 km/h zu schnell unterwegs. Alle sieben müssen nun mit einer Anzeige rechnen. Viele Personen wiesen bei den Kontrollen darauf hin, dass sie solche Aktionen als sehr sinnvoll erachten, um zu schnelle und laute Verkehrsteilnehmer aus dem Verkehr zu ziehen.

Königheim: In Scheunen eingebrochen

Gleich in mehrere Gebäude brachen Unbekannte am vergangenen Wochenende im Bereich Königheim ein. Der oder die Täter verschafften sich zwischen18 Uhr am Freitag und 8 Uhr am Samstag Zugang zu einer Holzhütte und einer Scheune im Gewann Finkenfang in der Verlängerung zur Dr.-Bundschuh-Straße. Aus der Hütte entwendeten sie einen Trettraktor, eine Rampe sowie zwei Gasflaschen im Wert von mehreren hundert Euro. An der Scheune, die aus mehreren Teilen besteht, wurden zwei Zugangstore aufgebrochen und aus einem Bereich ein grünes Kleinkraftrad, Mokick, der Marke Kreidler entwendet. Die Höhe des entstandenen Schadens ist unbekannt. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zu den Taten oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09341 810 beim Polizeirevier Tauberbischofsheim zu melden.

Lauda-Königshofen: Frau bei Unfall schwer verletzt

Bei einer Kollision zweier Pkw am Samstagnachmittag in Lauda-Königshofen wurde eine 28-jährige Mercedes-Fahrerin verletzt. Ein 89-Jähriger befuhr mit seinem Mercedes gegen 16.30 Uhr die Kaiser-Ludwig-Straße in Richtung Becksteiner Straße. Als er die Luisenstraße kreuzte, missachtete er die Vorfahrt der von rechts kommenden 28-Jährigen und die Autos stießen zusammen. Die Frau wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Der Senior begab sich zur Untersuchung ebenfalls in ein Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von rund 15.000 Euro.

